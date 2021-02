Sanremo 2021, altri due grandi campioni dello sport saranno al festival

Lo sport sarà un grande protagonista di questa edizione del Festival di Sanremo. Oltre ai nomi già annunciati si aggiungono due nuovi campioni che saranno ospiti della puntata finale

Manca meno di una settimana alla partenza della 71esima edizione del Festival di Sanremo che mai come quest’anno attirerà senza dubbio anche gli amanti dello sport. Come già annunciato il calciatore del Milan, Zlatan Ibrahimovic, sarà ospite fisso di tutte e cinque le serate. Al momento non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo ma una grossa fetta di pubblico è curioso di scoprirlo. Annunciato anche il nome dell’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, che porterà la sua storia sul palco dell’Ariston. A pochi giorni dall’inizio è stata confermata la presenza di altri due grandi campioni. Uno di loro possiede un legame davvero speciale con il Festival.

Alberto Tomba e Federica Pellegrini ospiti a Sanremo 2021

Il portale di Davide Maggio annuncia in anteprima che anche Alberto Tomba entra nella lista degli ospiti di quest’edizione di Sanremo. L’ex campione del mondo di sci che ancora oggi è considerato uno dei migliori sciatori di sempre e che negli anni ha avuto modo di familiarizzare anche con il mondo dello spettacolo. Un personaggio di spicco dello sport italiano che ha accettato l’invito di Amadeus di partecipare in qualità di ospite nella serata finale di sabato 6 marzo.

Ma la strada di Alberto Tomba si era già incrociata con quella del Festival di Sanremo nel 1988 in occasione delle Olimpiadi invernali di Calgary. L’ultimo slalom finale che permise allo sciatore di guadagnarsi la medaglia d’oro venne infatti trasmesso proprio durante l’evento, interrotto dalla Rai per poter trasmettere le immagini in diretta.

Il nome di Tomba non è però l’unico a essere stato annunciato, insieme a lui salirà sul palco anche la campionessa di nuoto Federica Pellegrini che continua la sua preparazione per le Olimpiadi di Tokyo. Impegnata anche nel programma Italia’s Got Talent, che la vede tra i giudici, si è presa del tempo per poter presenziare alla finale del Festival.