Sanremo, Morgan scocca una frecciatina a Bugo: “La tua canzone era stata rifiutata”

Scorrendo il profilo Instagram di Morgan, ai followers è caduto l’occhio sull’ultima storia che il cantante ha messo fra quelle in evidenza. Si intitola “Boogle“, ed ha tutta l’aria di essere una presa in giro bella e buona. D’altronde, come è noto, Morgan non ha ancora digerito lo scontro che avvenne fra lui e Bugo, durante la scorsa edizione del festival di Sanremo.

I due, che gareggiavano insieme con il brano “Sincero”, si sono vicendevolmente messi i bastoni fra le ruote, fino a dare spettacolo in prima serata: Morgan, adirato con il collega, aveva iniziato a modificare le parole della canzone al fine di criticare il suo compagno, che aveva così abbandonato il palco nel pieno dell’esibizione. A distanza di tempo, l’ex frontman dei Bluvertigo è tornato ad attaccare Bugo.

Sanremo, Morgan attacca Bugo: “La tua canzone era stata rifiutata”

Attraverso le Instagram stories, Morgan ha riaperto la querelle con Bugo, scoccando una frecciatina per niente velata al collega. “La canzone con cui Bugo andrà a Sanremo è quella che presentò due anni fa a Baglioni e fu bocciata“, ha scritto il fondatore dei Bluvertigo, che sembra non aver ancora perdonato il cantante.

Come se non bastasse, l’artista ha addirittura deciso di inserire la storia fra i contenuti in evidenza, cosicché il pubblico possa notarla più facilmente. I followers reputano che, dietro le azioni di Morgan, si nasconda una sostanziale invidia: anche l’artista, infatti, ha tentato nuovamente la strada del festival, che tuttavia gli è stata sbarrata dallo stesso conduttore Amadeus.

Bugo, al momento, non ha risposto alle provocazioni di Morgan, ma gli scatti postati nel suo profilo Instagram sono più eloquenti che mai. Tramite delle anticipazioni tratte dalla prove per Sanremo – tra cui la foto con i Pinguini Tattici Nucleari -, il cantante sembra voler ricordare a Morgan chi è dentro e chi no.

