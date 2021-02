Scopre la malattia e organizza un matrimonio, la storia di Louisa Gregson

Ha deciso di sposarsi dopo aver scoperto la malattia, ecco cosa è successo alla giovane donna poco prima del matrimonio

Il giorno del matrimonio è uno tra i più belli di tutti la vita, si incorona l’amore tra due persone che dovrebbero rimanere insieme per sempre. Ma le cose non vanno mai come vorresti, così alcune volte bisogna fare i conti con l’altra faccia della medaglia, quella cupa e dolorosa. La malattia può compromettere l’evoluzione dei fatti, ma c’è chi non si lascia scoraggiare e continua la sua strada a testa alta. E’ il caso di Louisa Gregson, una donna che dopo aver scoperto di avere un cancro, il giorno dopo la chemio, ha deciso di sposarsi.

Matrimonio Vs Malattia: cosa racconta Louisa?

“La nostra è una storia di coraggio e fede che non smetterò mai di raccontare: voglio portare speranza a tutti coloro che come ma stanno seguendo questa terapia”. E’ Louisa Gregson a raccontare a Metro la sua storia. Nel 2016 la donna ha scoperto di avere un cancro alle ovaie, dopo l’operazione e il primo giro di chemio la giovane ha deciso di sposarsi con l’uomo che ha conosciuto proprio durante questo percorso. Suo marito si chiama Alex Samuels, anche lui ha dovuto affrontare un linfoma nel 2011 ed ha vinto la battaglia.

Louisa vuole mandare un messaggio di speranza e vuole essere un esempio per quelle persone che stanno combattendo come lei: “Anche se è stato completamente diverso da come sognavo di passare la sera prima del mio matrimonio, ero determinata a non farmi rovinare il giorno più felice della mai vita”. La determinazione e l’ottimismo possono sconfiggere il male.