Zodiaco, i segni che amano mangiare: scopri quali sono

Analizzando i segni zodiacali si è in grado di capire meglio aspetti del proprio carattere ma anche abitudini e preferenze, come quelle in fatto di cibo. Scopriamo quali segni amano particolarmente mangiare

Sulla base del proprio segno zodiacale è possibile mettere in rilievo alcune caratteristiche della propria persona -pregi e difetti- così come abitudini e preferenze. Non tutti si ritroveranno nelle descrizioni, sebbene nella maggior parte dei casi si riconosceranno in alcuni tratti. In questo caso si parlerà di cibo e del rapporto che i segni zodiacali hanno con esso. Il nostro Paese in particolare è famoso per una cultura culinaria quasi impareggiabile e i nostri piatti sono richiesti in tutto il mondo. Secondo gli astrologi anche l’amore per il cibo potrebbe essere legato al proprio segno e hanno individuato chi, nello Zodiaco, ama particolarmente mangiare.

I segni zodiacali che amano mangiare

Tra i segni zodiacali che più amano mangiare troviamo l’Ariete che tuttavia dovrebbe migliorare il suo rapporto con il cibo considerato “spazzatura”. Non riesce proprio a resistere quando si tratta di scegliere come pasto hamburger e patatine, preferendolo di gran lunga a un piatto più salutare. Raramente riesce a seguire un’alimentazione corretta e qualsiasi tipo di dieta non farebbe al caso suo. Come anche nella vita, anche nel cibo l’Ariete si lascia muovere dalla pancia. In questo caso in modo letterale.

Segue il segno del Toro, gran intenditore e amante della cucina. Non ha preferenze, ogni tipo di cibo farebbe al caso suo. Non si tratta infatti di un segno schizzinoso anzi, rappresenta l’invitato perfetto sempre in grado di disfarsi in ben che non si dica del cibo che gli viene proposto. Anche il Toro, come l’Ariete, non bada particolarmente alle diete e preferisce invece godersi tutto ciò che più lo aggrada.

Infine c’è il Leone che a differenza dei segni precedenti ha sicuramente un palato più fine. Amante della buona cucina, preferisce di gran lunga cibo più raffinato, più salutare e di qualità. Raramente troverete una persona nata sotto il segno del Leone abbuffarsi di cibo spazzatura, sebbene rientri tra i segni che più amano mangiare.