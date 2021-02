Soliti Ignoti, finale a sorpresa per un’ospite di Amadeus

Ai Soliti Ignoti è stato ospite Ninetto Davoli che proprio sul finale a sorpresa fa un errore di cui si pente

Ninetto Davoli ospite ai Soliti Ignoti, abbina il parente misterioso ad un ignoto, convinto che sia quello quello giusto. Il parente misterioso era un ragazzo di 24 anni e lui era convintissimo fosse il figlio dell’ignoto numero 1. Tuttavia sul finale la sua teoria viene smentita e il padre del parente misterioso era invece l’altro ignoro, il numero 2. Davoli confessa di averci ripensato per via dell’altezza, ma poi ha tenuto la risposta iniziale, peccato!

LEGGI ANCHE>>>Daniele Scardina vuole conquistare la cintura dell’Unione Europea dei pesi supermedi

Amadeus ha scritto la biografia dell’ospite su un pezzo di carta

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Marina La Rosa baciata dal sole: “Non andrà tutto bene ma tutto si supera” – FOTO

Amadeus ha scritto la biografia di Davoli, su un foglio di carta per fare le cose bene ed evitare di cadere in errore. Si mette quindi gli occhiali e comincia a leggere sin dalla nascita dell’ospite. Ha scritto anche della sua partecipazione a Ballando con le stelle con Ornella Boccafoschi. Amadeus è molto preciso e per questo scrive tutto su un foglio. La partecipazione di Ninetto Davoli però non è valsa la vincita dei 34.000 euro in palio. Soldi che in caso di vittoria avrebbe devoluto all’ospedale Spallanzani di Roma per la lotta contro il covid-19.

Martedì Amadeus ha avuto come ospite invece Enzo Miccio e il conduttore gli ha confessato ridendo che il suo notaio è un fan e che voleva una foto con lui. Hanno poi inquadrato una donna seduta dietro le telecamere mentre rideva imbarazzata, sarà stata lei. Nemmeno Enzo Miccio però è riuscito a vincere i 10.750 euro in palio, che anche lui avrebbe devoluto all’ospedale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Si è detto poi molto dispiaciuto per non averli vinti e donati per la causa. Certo non è facile vincere a un gioco in cui bisogna indovinare alla cieca, sta tutto nella fortuna e nel buon occhio. Prima o poi qualcuno ce la farà!