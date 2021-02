Storie italiane, in collegamento un ospite speciale (ANTICIPAZIONI)

Quali saranno i temi della nuova puntata di Storie Italiane? In collegamento un ospite dalla Cina, le anticipazioni arrivano da Instagram

Sta per iniziare una nuova puntata di Storie Italiane in onda su Rai1 ogni mattina dal Lunedì al Venerdì, il programma è condotto da Eleonora Daniele una donna di classe e talentuosa che attraverso le sue storie fa conoscere al pubblico italiano fatti di cronaca e attualità, temi a volte rimasti nell’oblio. Tra questi ce n’è uno che le sta particolarmente a cuore e riguarda la SMA, una malattia rara che colpisce i neonati e sono sempre pochi quelli che si salvano, poiché il farmaco costa molto e lo Stato lo passa fino al sesto mese di vita.

Storie Italiane: chi è l’ospite? ANTICIPAZIONI

Maria Grazia Cucinotta sarà l’ospite speciale in collegamento da Nanchino dove è da dodici giorni in isolamento fiduciario. L’attrice, come è solita fare, accompagnerà la Daniele nell’affrontare il tema SMA. La donna da molti anni sta seguendo una campagna a favore di tanti bambini che purtroppo combattono contro questa malattia, che nella maggior parte delle volte ha la meglio su di loro. Insieme alle famiglie cerca di condividere attraverso social, manifestazioni, la dura realtà dei fatti. Sensuale come sempre, annuncia il collegamento attraverso una foto su Instagram, con un filo di trucco è già pronta a scendere in pista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

Messa in piega, orecchini oro che appoggiano appena sulla spalle, una felpa rosa ed è tutto pronto per una nuova giornata in quarantena in quel di Nanchino.