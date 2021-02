Nuova truffa su Whatsapp. Come funziona il codice per ottenere i vostri dati

Truffa su Whatsapp: alcuni hacker riuscirebbero ad impossessarsi dei vostri dati attraverso l’invio di un codice a sei cifre inviato via SMS. Come funziona

Tecnologia: croce e delizia. Se da un lato l’uso degli smarthphone ci consente di avere informazioni in tempi rapidissimi, di tenerci collegati, di fare operazioni direttamente da casa ed evitarci ore di fila, dall’altra parte ci ha reso più vulnerabili a particolari raggiri.

Esisterebbe, infatti, una nuova tipologia di truffa, perpetrata da hacker non ancora identificati, che si basa sull‘ invio tramite SMS di un codice a sei cifre. In che modo avrebbe a che fare con Whatsapp, l’applicazione di messaggistica più famosa del mondo?

Truffa su Whatsapp del codice a sei cifre: come funziona

Gli hacker in questione riuscirebbero a impossessarsi dell’identità e dei dati sensibili di profili privati attraverso l’invio di un codice a sei cifre tramite un semplicissimo SMS. Fingono d essere uno dei contatti già presenti nella vostra rubrica, usandone il nome e l’immagine profilo. Il messaggio in questione è una richiesta di aiuto in cui si spiega che il proprio profilo Whatsapp è stato bloccato e che il codice di sei cifre per risolvere il problema è stato erroneamente inviato a voi.

In effetti un codice vi è stato davvero recapitato; una volta consegnato all’hacker, convinti che sia una persona conosciuta e di cui vi fidate, gli consentirà di impossessarsi del vostro del dispositivo e dei vostri dati sensibili. Sarà in grado di bloccare a questo punto il vostro profilo WhatsApp e usarlo per i suoi scopi fedifraghi.

Nel caso cadiate nelle truffa contattate immediatamente la polizia postale: attenzione sempre ai tentativi di phishing e non fornite mai codici personali, fotografie o altri dati che possano rendervi vulnerabili.