Uomini e Donne, Maria De Filippi sbotta in studio: “scema sulla fronte”

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne Maria De Filippi non ce la fa e perde le staffe. Dice di conoscere tutta la verità

Uomini e Donne, il programma tra i più amati e longevo della tv commerciale non smette mai di far parlare di sé. Ideato e condotto da Maria De Filippi continua a suscitare l’attenzione del pubblico che segue animatamente le vicende amorose di tronisti e corteggiatori, sia del trono classico che quello over.

Al momento sul trono si trova Roberto che si sta frequentando con Patrizia. Ieri in studio un’accusa nei suoi confronti. Una donna ha segnalato alla redazione di Uomini e Donne di averlo visto in compagnia di una donna in un noto bar della sua città in atteggiamenti intimi e confidenziali.

Assolutamente no risponde il tronista e rispedisce al mittente le accuse. Ora tocca a Patrizia capire se credergli oppure no. Ma ieri in studio è successo anche dell’altro e Maria ha perso un po’ le staffe. Vediamo cosa è successo.

Uomini e Donne, Maria de Filippi vuota il sacco

Maria De Filippi la conosciamo tutti per la sua pacatezza, per il suo modo risoluto di affrontare le cose, con la capacità di far riflettere anche chi si trova in un momento di rabbia o di forti emozioni. Ieri però non ce l’ha fatta e anche lei ha perso un po’ le staffe.

Proprio parlando della frequentazione tra Roberto e Patrizia, Maria ha voluto fare un appunto sulla partecipazione al suo programma: “Ma tu pensi che quelli che vengono qui, lo facciano per la mia faccia? Magari ho scritto ‘scema’ sulla fronte, ma non ‘scema completa’, non ancora” ha chiosato la conduttrice alludendo al fatto che lei è consapevole che chi vuole partecipare a Uomini e Donne lo fa in primis per apparire e farsi notare, cosa che Maria ha definito “vengono anche per una loro ragione personale” e poi forse in secondo piano arriva la voglia di trovare un amore.

Ha svelato le carte la moglie di Costanzo senza peli sulla lingua. E poi sempre sulla partecipazione al programma di una ex dama, Jenet che ha espresso il desiderio di ritornare ha spiegato: “E’ inutile che chiama la redazione per chiedere di rientrare. Una che è stata fidanzata con uno qui per anni, anche no”.

