La moglie di Icardi pubblica uno scatto in cui mette in bella mostra il suo lato A. Bellezza al naturale e i followers ringraziano!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara è una delle influencer più amate e seguite di Instagram. Molto nota per le sue famose storie d’amore: la prima con Maxi Lopez e la seconda con Mauro Icardi. Entrambi calciatori ed ex amici. Wanda e Icardi hanno iniziato la loro relazione che ha portato al divorzio della bella argentina con il suo primo marito.

Oggi Wanda vive insieme ai suoi figli, avuti dai suoi due matrimoni, e insieme ad Icardi a Parigi dove l’attaccante gioca.

La bella influencer da 7,4 milioni di followers e manager di suo marito, si è fatta conoscere meglio in Italia attraverso la sua partecipazione come opinionista durante la scorsa edizione del Gf Vip, che si è interrotta però a causa delle improvvise limitazioni dovute dal Coronavirus dato che non le era consentito effettuare spostamenti per raggiungere Roma dove si svolgeva il reality.

A ogni post Instagram va in tilt!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

In questa foto Wanda si mostra in tutto il suo splendore con la solita prorompenza che la contraddistingue e che calamita tutti gli occhi su di lei.

Una vera bomba sexy senza filtri e senza un velo di trucco dove si mostra come mamma l’ha fatta. A contenere le sue forme un costume striminzito dove il su lato A risulta essere in sofferenza ed esplode.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Una bellezza che non passa inosservata e in pochi minuti il suo profilo Instagram è intasato da migliaia di like e commenti di apprezzamento dove i fans si complimentano con lei e la ringraziano per gli scatti con cui ogni giorno li delizia.