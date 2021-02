Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia avvenuti il 26 Febbraio – VIDEO

Accadde oggi. Il 26 Febbraio è il 57° giorno del calendario gregoriano. Mancano 308 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 26 Febbraio si festeggia San Alessandro di Alessandria ( 19º Papa della Chiesa copta ) e San Dionigi di Augusta ( vescovo romano ).

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1154 – Muore Ruggero II, primo re di Sicilia e fondatore del Regno

1561 – Fondata la città di Santa Cruz de la Sierra in Bolivia

1606 – Scoperta l’Australia dal navigatore olandese Willem Janszoon

1794 – Il palazzo di Christiansborg a Copenaghen viene distrutto da un incendio

1802 – Nasce lo scrittore francese Victor Hugo

1815 – Napoleone fugge dall’isola d’Elba

1829 – Nasce l’imprenditore Levi Strauss

1846 – Nasce il cacciatore statunitense Buffalo Bill

1909 – Proiettato in pubblico A Visit to the Seaside, il primo film a colori

1932 – Nasce il cantante Johnny Cash

1954 – Nasce il politico turco Tayyip Erdogan

1982 – Iniziano le trasmissioni di Radio Italia

1993 – Un’autobomba esplode sotto una delle torri del World Trade Center di New York causando la morte di 6 persone

1999 – Viene lanciato il Pentium III

2001 – I 15 Stati dell’Unione europea firmano il Trattato di Nizza