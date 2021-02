Adriana Volpe. Parola all’ ex marito: “Quello che ha detto non è vero”

Adriana Volpe è tornata single. L’ex marito, Roberto Parli, smentisce la talentuosa presentatrice tv riguardo un’informazione rilasciata in precedenti dichiarazioni

La conduttrice del programma Ogni Mattina ( in onda su Tv8 ) Adriana Volpe è tornata single. La crisi intercorsa tra lei e il marito, l’imprenditore Roberto Parli, non sarebbe cosa recente. Durante il corso della scorsa estate, infatti, erano entrambi molto attivi sui rispettivi canali social. Tuttavia, pubblicavano sempre foto che li vedevano in località differenti e, di conseguenza, mai insieme nello stesso momento.

Il primo a darne conferma è stato il re della cronaca rosa, Alfonso Signorini, nella rubrica ‘Chicche di gossip’. Si pensa che i primi segnali di scricchiolio del matrimonio tra Adriana Volpe e Roberto Parli potrebbero essere stati innescati dalla partecipazione della presentatrice al programma Grande Fratello Vip, dal corteggiamento del modello Andrea Denver e della gelosia del consorte. Cosa dice a riguardo l’ex marito?

Adriana Volpe. L’opinione dell’ex marito, Roberto Parli

Riguardo alla crisi di matrimono scaturita dalla partecipazione della Volpe al Grane Fratello Vip, Roberto Parli ha un’opinione sicura. Ha infatti dichiarato: “Ciò che ha detto Adriana, che fossi geloso di lei, non è vero. La gelosia non c’entra nulla. Eravamo distanti, abbiamo vissuto sempre in città diverse”. Roberto Parli infatti vive tra Montecarlo e Lugano per motivi di lavoro; Adriana Volpe ha come base Milano dove è impegnata sugli schermi del giovane canale Tv8. Insieme hanno una bambina, Gisele, nata l’11 agosto del 2011.

Ci sarebbero vedute diverse anche riguardo la situazione emotiva della figlia. Adriana Volpe avrebbe più volte dichiarato che la piccola stia vivendo in maniera serena la separazione dei genitori. Non della stessa opinione l’ex marito: “Penso che nessun figlio possa essere sereno in una situazione simile. Tuttavia, una storia che finisce è sempre una sconfitta ma anche uno spunto per riflettere per ricominciare”.

Se interrogato riguardo la presenza nella sua vita di un nuovo amore, smentisce categoricamente: “Al momento sono concentrato soltanto sul lavoro e sua mia figlia”.