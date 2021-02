Le minigonne di jeans sono un evergreen che non vedrà mai tramonto, ce lo dimostra anche Alessia Marcuzzi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

La conduttrice de Le Iene non smette di far parlare di sé stessa: ad ogni puntata, Alessia Marcuzzi si riconferma icona di stile. E anche negli ultimi giorni ci ha regalato una nuova lezione sulle tendenze moda Primavera Estate 2021 con una mini in denim che fa veramente impazzire.

Alessia Marcuzzi è un’indiscussa fonte di ispirazione per chi è a caccia di nuove idee per look tanto eleganti quanto everyday. Con lei siamo davanti ad outfit che esaltano la sua personalità forte e decisa e non possiamo far altro che prendere appunti e lasciarci ammaliare dall’incanto delle sue scelte di stile.

Alessia Marcuzzi e la minigonna di jeans: un evergreen che trionferà anche nella Primavera 2021

Un modello che fa perdere la testa: la minigonna di jeans di Alessia Marcuzzi è firmata The Attico. Le sue particolarità più grandi sono il dettaglio geometrico e l’orlo rotondo.

La conduttrice la indossa cn una T-shirt total black e oversize con spalline in jersey. Un look fresco, giovane, moderno completato da un accessorio innegabilmente sexy: le pump a punta di un colore rosso brillante e firmate Acquazzurra.

Un outfit semplicissimo da imitare e dal sapore più che sensuale, con dettagli che stupiscono e lasciano a bocca aperta. Pronte a giocare?

In quali altri modi possiamo indossare la mini in denim? Dalla T-shirt oversize alla camicia da uomo, ad una blusa fantasia o tinta unita: con la gonna di jeans possiamo dar vita a look semplici ma assolutamente d’effetto.

E per un look più trasgressivo, da provare anche con top che lascia la pancia scoperta e sneakers.

Outfit veloci da realizzare e con un sapore un po’ retrò che sembrerebbe non passare mai di moda.