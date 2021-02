Amelia Fiore, il costume c’è ma copre ben poco: lato A fulminante – FOTO

Amelia Fiore ha deliziato la sua platea di followers condividendo uno scatto strepitoso in cui indossa un costume da sogno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Amelia Fiore è sicuramente una delle influencer più amate dal popolo del web. Dopo aver partecipato al noto programma televisivo ‘Uomini e Donne’, ha conquistato maggiore visibilità grazie ai social. I suoi numeri su Instagram sono incredibili: il suo account, infatti, vanta 694mila followers.

Amelia ama far impazzire i suoi seguaci condividendo fotografie meravigliose in cui indossa costumini striminziti o perizoma da urlo. Il suo fisico mostruoso e le sue curve da arresto cardiocricolatorio mandano sempre in orbita i suoi ammiratori. Nonostante siamo in pieno inverno, sul suo profilo appaiono ogni giorno scatti di spiagge meravigliose e di lei in bikini da urlo.

Amelia Fiore in bikini: che lato A!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Amelia, poco fa, ha fatto impazzire tutti postando uno scatto in cui indossa un bikini mozzafiato. Il costume c’è ma copre decisamente ben poco: il suo lato A in bella vista delizia la platea. Il décolleté esplosivo infiamma letteralmente il mondo dei social, mentre la sua posa sexy sugli scogli fa girare la testa a tutti.

“Qui l’estate inizia appena esce il sole…”, ha scritto nella didascalia, riferendosi -stando a quanto scritto nel post- a Polignano a Mare. L’immagine, in meno di un’ora, ha collezionato più di 2mila cuoricini e numerosissimi complimenti tra i commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amelia Fiore (@ameliaeffei)

Amelia, qualche giorno fa, pubblicò una fotografia da capogiro: la sexy influenzer piazzò il suo fondoschiena in primissimo piano.