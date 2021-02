Anticipazioni Gf Vip: doppia eliminazione e un confronto attesissimo

Anticipazioni Gf Vip: nella puntata di stasera, i concorrenti saranno messi l’uno contro l’altro: doppia eliminazione, ed un confronto-scontro davvero attesissimo

La semifinale del Grande Fratello Vip è ormai alle porte, e gli equilibri all’interno della casa sono del tutto saltati. Nella puntata di lunedì, a stupire il pubblico è stata Dayane Mello, che ha inaspettatamente deciso di mandare la sua amica Rosalinda al televoto contro Stefania Orlando. Le due, che in settimana si sono a stento rivolte la parola, verranno sicuramente messe l’una contro l’altra.

Le sorprese che attendono i telespettatori non terminano affatto qui. Alfonso Signorini ha infatti previsto una doppia eliminazione, che andrà a turbare ulteriormente i rapporti fra i coinquilini. Infine, attraverso un televoto flash, verrà ufficialmente decretato il quarto finalista di questa edizione.

Anticipazioni Gf Vip: doppia eliminazione e uno scontro attesissimo

Fra i temi caldi della serata, l’accesa lite che in settimana si è innescata fra Tommaso Zorzi e Dayane Mello. L’influencer ha ripetutamente attaccato la brasiliana, accusandola di non essersi comportata correttamente verso l’amica Rosalinda. Per Tommaso, la Mello ha dimostrato di essere una vera giocatrice, e le ultime dinamiche non farebbero altro che confermare il tutto. I due, che sono tra le personalità più forti del cast, non se le manderanno di certo a dire.

Nella puntata imminente, i telespettatori assisteranno anche ad una doppia eliminazione. Oltre alla sfida fra Stefania e Rosalinda, infatti, vi sarà un ulteriore abbandono. Alfonso Signorini aprirà un televoto flash, che decreterà ufficialmente il quarto finalista del Gf: il meno votato dovrà immediatamente lasciare la casa.

Una delle edizioni più discusse del reality sta per volgere al termine. I telespettatori, che si sono affezionati alle vicende dei personaggi, non vedono l’ora di scoprire gli ufficiali aspiranti alla vittoria finale.