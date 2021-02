Ascolti tv 25 febbraio: le sorprese non finiscono mai

Chi è salito sul podio della vittoria ieri 25 febbraio? Ecco quali sono i dati degli ascolti tv, l’ennesimo colpo basso per canale 5

Molti telespettatori hanno trascorso un’altra serata davanti alla televisione, un momento di svago e di relax dopo una giornata di lavoro. Ieri sera 25 febbraio è andata in onda un’altra puntata di Che dio ci aiuti 6 su Rai 1, La pupa e il secchione e viceversa su Italia 1 e Che bella giornata con Checco Zalone su canale 5. E voi cosa avete guardato? Scopriamo insieme quali sono i dati auditel riguardo agli ascolti tv.

LEGGI ANCHE>>>Ascolti tv 24 febbraio: aumentano gli ascoltatori, come volevasi dimostrare

Ascolti tv 25 febbraio: quali sono i dati?

LEGGI ANCHE>>>Ascolti tv 21 febbraio: la sorpresa della Domenica sera

Ancora una volta Che dio ci aiuti 6 in onda su Rai1 è in cima alla classifica conquistando una media di 5.492.000 spettatori pari al 22.7% di share; al secondo posto il film con Checco Zalone intitolato Che bella giornata in prima serata su canale 5 ha divertito e fatto ridere una media di 1.909.000 spettatori per l’8.2% di share. Infine in terza posizione su Italia 1 La pupa e il secchione e viceversa con una media di 1.379.000 spettatori e share del 7.4%, era l’ultima puntata e gli appassionati hanno resistito fino all’ultimo per vedere la coppia vincitrice. Poi a seguire Lui è peggio di me su Rai3 ha intrattenuto una media di 895.000 spettatori pari al 3.7% share; Robin Hood – L’origine della leggenda su rai2 ha appassionato una media di 1.028.000 spettatori con lo share pari a 4.1%; su Rete4 Dritto e rovescio con 990.000 persone e lo share di 5,3%.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Su La7 Piazza Pulita con una media di 1.153.000 spettatori pari a 6.1; su TV8 la partita di calcio fra Milan e Stella Rossa con lo share del 6,8%; su Nove Il contadino cerca moglie con l’1,4% di share.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE.