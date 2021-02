Bimbo di 2 anni ucciso e gettato in un cassonetto: arrestato il compagno della madre

Tragedia negli Stati Uniti, a Cheyenne, dove un bambino di 2 anni è stato ritrovato morto in un cassonetto: si sospetta del compagno della madre

Soltanto pochi giorni fa, la mamma ne aveva denunciato la scomparsa alle autorità. Oggi, il piccolo Athian Rivera, di 2 anni, è stato ritrovato morto all’interno di un cassonetto. La tragedia è avvenuta a Cheyenne, capitale dello Stato del Wyoming, negli Stati Uniti. Dopo la denuncia da parte della donna, la polizia ha iniziato una ricerca disperata del bambino, rinvenuto fra i rifiuti dell’immondizia. Il principale sospettato è il compagno della madre, un 27enne che si trova attualmente rinchiuso in carcere, con precedenti penali. L’autopsia, non ancora effettuata, stabilirà le cause effettive del decesso, il quale, al momento, sembrerebbe essere senza movente.

Bimbo di 2 anni trovato in un cassonetto: sospetti sul compagno della madre

Fin da quando Orena, madre del piccolo Athian Rivera, aveva dato l’allerta alla polizia, i sospetti erano ricaduti sul suo compagno. L’uomo, con precedenti penali, si trova ora rinchiuso in carcere con l’accusa di aver ucciso il bambino e di averlo successivamente gettato in un cassonetto. Ancora ignote, tuttavia, le ragioni che potrebbero celarsi dietro l’atroce gesto.

“Ogni giorno mi sveglio e non riesco ad accettare quello che è successo“, ha confessato la mamma della vittima attraverso un post su Facebook. Il corpo di Athian, che aveva soltanto 2 anni, verrà sottoposto all’autopsia, in maniera tale da stabilire la causa del decesso. Tramite la rete, è stata aperta una raccolta fondi con l’obiettivo di aiutare Orena, la quale, insieme all’altro figlio, verserebbe in condizioni estremamente difficili.

Le ricerche del bambino sono durate appena qualche giorno. La polizia, dopo averne rinvenuto il corpo, si è immediatamente diretta presso la casa della donna, dove ha arrestato il compagno 27enne.