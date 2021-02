Beatrice Valli, baciata dal sole è un sogno ad occhi aperti. FOTO

Beatrice Valli, la foto sul balcone è davvero incantevole. Baciata dal sole e in dolce compagnia, l’influencer è più radiosa che mai.

Beatrice Valli posta una foto che la ritrae insieme al partner Marco Fantini. I due appaiono più innamorati e belli che mai. Approfittando dei raggi di sole, la coppia si concede degli attimi di relax sul balcone. Dal sorriso spontaneo della Valli si comprende che lo scatto non era programmato. Dal tenore diverso è la seconda foto che compone la sequenza pubblicata due ore fa, in quanto Beatrice è in posa e il Fantini la immortala in questo abito a maglia beige lungo sino alle caviglie, tutto con bottoni frontali ed un piccolo spacco. A questo outfit ha abbinato dei sandali sempre beige ma alcune tonalità più scure. Capelli raccolti in una coda, l’immancabile riga centrale ed orecchini pendenti. Il web la ama, i commenti di apprezzamento sono davvero numerosi.

Beatrice Valli e la particolare notte vissuta in casa Fantini

Beatrice Valli racconta tra le storie di Instagram quello che è successo durante la notte: l’influencer ammette di aver dormito solo 5 ore perché la piccina di casa era raffreddata. Precisa subito che la bambina sta bene ma ha solo un lieve raffreddore dovuto a qualche momento di sole concesso al parco. Poi manda un grosso saluto alla sorella o meglio alla nipotina che oggi compie un anno e con tristezza annuncia che non potranno riunirsi per ovvi motivi, ovvero le restrizioni.

Beatrice ne approfitta comunque per stare in casa e godersi la vita familiare. Con tre bambini sicuramente non si annoierà mai.