Belen Rodriguez, una “mujer argentina” altamente seducente – FOTO

Belen Rodriguez, in versione mujer argentina è davvero piccante. La FOTO è un tripudio di emozioni contrastanti.

Belen Rodriguez, la mujer argentina – così scrive la stessa accanto alla foto – posa davanti al fotografo che cattura un lato bellissimo dello showgirl. Luci scure, un gioco di ombre che rende tutto ambrato. Belen è seduta sul pavimento, indossa una canotta a costine basic che su di lei sembra un pezzo unico, tanto è il valore che riesce a dare Belen col suo fisico perfetto. Le braccia sono sollevate ed un cappello – stile cowboy ma più elegante – color caramello poggiato sul capo della modella. Lo sguardo è abbassato, sicuramente quello di Belen è un tributo alle sue origini latine. Tantissimi i commenti di amore, tra cui spunta anche quello di Noemi, la cantante pronta per il Festival di Sanremo, ormai alle porte, la omaggia con dei cuori.

Belen Rodriguez, shooting fotografico in love

Belen Rodriguez ha postato una serie di scatti tra la storie di Instagram che immortalano uno shooting che la vedono protagonista insieme ad Antonino Spinalbese, compagno nonché futuro papà. Il giovane sta portando avanti una carriera da modello e Belen gradisce molto il risultato di queste foto, tanto da postare un primo piano di Antonino e commentare con Sos mi obsesion. Del resto per la showgirl non è la prima volta che esterna l’amore per il giovane, la luce che proviene dai suoi occhi è davvero notevole, a volte non occorrono nemmeno parole per spiegarlo.

Durante il backstage Belen non perde occasione di scattarsi qualche selfie davanti allo specchio, divina.

