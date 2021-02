Cecilia Capriotti sempre più hot su Instagram con scatti e video in intimo, così provocante che è impossibile rimanere lucidi

Cecilia Capriotti trova sempre come far parlare di sé. La maggior parte delle volte per la sua bellezza, la sua sensualità e le forme che ben si fanno apprezzare tra scatti hot su Instagram, e ospitate televisive. Nelgi ultimi tempi infatti, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, anche se breve, la Capriotti è tornata alla ribalta. Sempre presente in studio nella puntata del reality e nei programmi di Barbara D’Urso. I suoi look? Mai banali, anzi, sempre molto di classe e con una punta di quella sensualità che apre all’erotismo.

E proprio su uno dei suoi abiti indossati durante la puntata del Grane Fratello Vip, l’ex inquilina della casa di Cinecittà ha fatto arrabbiare lo stilista Ferdinand che ha detto pubblicamente che l’abito indossato dalla Capriotti, sfoggiato come un capo di Dior, in realtà, era opera sua.

“Durante la trasmissione la signora Capriotti ha indossato un vestito realizzato da me per lei nel 2019 scrivendo però nelle sue stories che è una creazione di Dior” ha scritto Ferdinand in un lungo post chiedendosi poi come “possa essere possibile sfoggiare un vestito dicendo che è di un’azienda piuttosto che di un’altra?” suggerendo infine all’ex gieffina un “un bagno di umiltà”.

Cecilia Capriotti super hot: in intimo ti fa perdere la lucidità

E un bagno, ma di applausi, like e complimenti, Cecilia Capriotti lo ha fatto con l’ultimo post di Instagram. Quattro proposte tra foto e video che hanno mandato su di giri il web. Sempre più osé l’ex gieffina che ha regalato agli utenti che la seguono, oltre 500 mila, il dietro le quinte del servizio fotografico realizzato per il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi.

Sempre più spinta Cecilia Capriotti che si mostra in intimo e sexy lingerie in tutta la sua sensualità. Prima affacciata al balcone con autoreggenti e body nero da far girare la testa, poi solo in intimo sul letto con un davanzale che apre ai sogni erotici più impossibili.

Posizioni provocanti e mosse abbastanza hot di fronte alle quali è impossibile rimanere lucidi. Cecilia ci ricasca e anche i suoi fan.