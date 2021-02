La sorella di Belen è sempre più bella, appare sul set di una nuova campagna e come sempre è mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Cecilia Rodrigurez sempre più bella, ha cambiato look con la frangetta e sta benissimo. Appare sul set di una nuova campagna, con un mini abito nero e tacchi. Tutti la amano e lo scrivono nei commenti:”Buon lavoro chechunita sei un incanto”, e ancora “Ribadisco..l’argentina più bella ce l’abbiamo noi”. La Rodriguez appare sempre radiosa e felice, è una boccata d’aria per tutti, trasmette solarità e vita.

LEGGI ANCHE>>>Chiara Nasti, seconda foto ufficiale con il nuovo fidanzato è un calciatore della Roma-FOTO

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dopo la crisi uniti più che mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Justine Mattera: sensuale e senza veli lancia un messaggio su Instagram

Dopo la crisi di questa estate, Cecilia Rodirguez e Ignazio Moser si sono ritrovati e ora sono più uniti che mai. Sempre insieme, inseparabili. Nel giorno di San Valentino la Rodriguez ha scritto una dedica dolcissima per il suo compagno.”Siamo due pazzi, due pazzi che di divertono, che ridono, che litigano, che piangono, che si amano….ma penso che l’amore comprenda tutto questo…ed io e te, voglio tutto. Ti amo Nachito, troppo ti amo”. La Rodriguez in un’altro post scrive un’altra dedica in occasione della nuova casa presa con Moser. Scrive:”Amarsi significa progettare casa insieme”.

I due convivono già da tempo insieme anche alla cagnolina di lei Aspirina. Spesso i due hanno parlato di mettere su famiglia e l’età c’è tutta ormai. Hanno entrambi sui 30 anni, quindi potrebbero mettersi all’opera. Forse non sono ancora pronti per motivi lavorativi. Intanto ad allargare la famiglia ci pensa Belen che è incinta del secondo figlio dal nuovo compagno Antonino Spinalbese, sarà una femmina.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Sono tutti al settimo cielo per questa notizia bellissima, era da tempo che la showgirl voleva diventare nuovamente mamma. Finalmente il suo sogno di è avverato e non sia mai che vedendo un nuovo bebè, anche Cecilia si convincerà a farne uno tutto suo. Staremo a vedere!