Riconosci questo celebre attore dalla FOTO da bambino? Aguzza la vista

Nasce a Bologna il 2 marzo 1971. Dopo il liceo, nel 1991, partecipa al film Fratelli e Sorelle per la regia di Pupi Avati. Com’è entrato a far parte del cast? Semplicemente rispondendo a un annuncio pubblicato all’epoca sul giornale Il Resto del Carlino. Scopre grazie a questa esperienza di voler fare l’attore. Non vuole improvvisarsi, s’iscrive quindi alla scuola di teatro Alessandra Galante. Inizia dunque la sua carriera due anni dopo, nel teatro stabile di Bologna.

E’ diventato molto noto al grande pubblico grazie allo spot di un gelato. Ricordate la frase “Two gusti is megl che one?” Era proprio lui. Lo ritroviamo poi nel videoclip di un brano iconico degli anni ’90, Una canzone d’amore degli 883. Con il film Jack Frusciante è uscito dal gruppo del 1996 avviene la sua consacrazione. Per il film d’esordio alla regia della rockstar Ligabue, Radiofreccia, vince il David di Donatello.

