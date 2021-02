Chiara Ferragni ha lasciato andare via Fedez: “Ci mancherai” – FOTO

Chiara Ferragni è riuscita a commuovere il popolo del web pubblicando sui social una foto ricca di amore ed emozione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Fra poco prenderà il via la 71esima edizione del Festival di Sanremo e Fedez farà parte dei big che avranno l’onore di esibirsi sul palco dell’Ariston. Proprio a causa di tale impegno, importantissimo nella vita professionale di un cantante, il dolce marito di Chiara Ferragni ha dovuto lasciare la sua bellissima famiglia per andare nella città ligure. Un momento che l’influencer italiana ha deciso di immortalare e regalare ai suoi affezionati follower di Instagram. In questo scatto si può ammirare tutto l’amore che si respira in casa Lucia. Fedez è infatti in ginocchio e tiene fra le braccia il piccolo Leone impegnato a dare un bacino sul pancione di mamma Chiara in attesa della sorellina. L’immagine ha fatto immediatamente il pieno di cuoricini e commenti di follower commossi di fronte a tanta dolcezza.

Le idee precise di Chiara Ferragni sui figli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni è già la madre orgogliosa del piccolo Leone nato due anni fa dall’amore con il rapper Fedez e a breve la loro meravigliosa famiglia si allargherà con una bambina. Per quanto riguarda i suoi figli l’influencer sembra avere le idee già molto chiare su cosa insegnargli e infatti, se il nome di battesimo della piccola è ancora top secret è sul cognome che non ci sono dubbi. Com’è già accaduto infatti per Leo anche la sua bambina riceverà anche il cognome Ferragni. “I miei figli devono avere entrambi i cognomi – ha dichiarato l’imprenditrice in una recente intervista – perché hanno tutti e due la stessa importanza. Avere solo quello del padre ha origine da un sistema che non condivido“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Intanto mentre Fedez è partito verso Sanremo per partecipare al Festival, Chiara trovandosi alla 35esima settimana ha deciso di non seguirlo e di fare il tifo da casa insieme alla sua famiglia.

