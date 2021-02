L’influencer Chiara Nasti ha condiviso una foto con il suo nuovo compagno, Nicolò Zaniolo calciatore della Roma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

L’influencer Chiara Nasti ufficializza la relazione con Nicolò Zaniolo, calciatore 21enne della Roma. Lei è più grande di due anni del giovane centrocampista della Roma. Non è chiaro come si siano conosciuti, probabilmente su Instagram. Lei soltanto qualche settimana fa, ha avuto un ritorno di fiamma con l’ex Niklas Dorsch, anche lui calciatore. Nel giorno del suo compleanno le aveva infatti fatto recapitare delle rose con scritto “Ti amo” e lei lo ha pubblicato nelle sue stories tutta contenta.

Tutti i retroscena sul fidanzamento tra la Nasti e Zaniolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Questa relazione nasce con molte chiacchiere alle spalle. Lui era fidanzato con una ragazza da anni, lei rimane incinta e lui appare con Chiara Nasti. Non si sa se i due si erano già lasciati e poi lei ha scoperto di essere incinta, oppure lui l’ha saputo e l’ha lasciata. Quello che è certo è che Zaniolo si frequenta a tutti gli effetti con l’influencer. Lei ha pubblicato recentemente uno scatto che li ritrae insieme sul divano di casa. Solo poche settimane fa però la Nasti riceveva i fiori dall’ex con il quale era tornato, Niklas Dorsch. Anche con lui era cominciata così, foto insieme e parole come amore e ti amo già dopo due settimane. Sembra che la storia si ripeta.

Sono in molti infatti a criticare la Nasti per questo cambio repentino di fidanzati per cui dice di essersi innamorata follemente. Inoltre sempre calciatori a quanto pare, le piacerà la categoria. In molti criticano anche la scelta di Zaniolo di lasciare sola l’ex fidanzata incinta. Tuttavia è vero che le dinamiche precise non si conoscono della loro rottura, quindi non è il caso di giudicare non sapendo i fatti reali. Pare che però Zaniolo fosse sul mercato da un pò, dal momento che la Nasti non è l’unica influencer che ha contattato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Zaniolo avrebbe infatti contattato Antonella Fiordelisi, lo ha rivelato lei, ma a quanto pare la giovane influencer gli avrebbe dato un due di picche. Ha raccontato di non aver risposto al messaggio e lui dispiaciuto avrebbe poi cancellato il messaggio. Insomma se son rose fioriranno tra lui e la Nasti, altrimenti si tratta dell’ennesimo fidanzato dell’influencer che finisce nel dimenticatoio.