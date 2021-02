Clizia Incorvaia, la sfilata lascia ammutoliti, il vestito si accorcia troppo – VIDEO

Clizia Incorvaia ha nostalgia della Milano Fashion Week e improvvisa una sfilata nel bel mezzo della strada: vestitino spaziale

La fidanzata di Paolo Ciavarro continua a guadagnare seguaci sulla piattaforma Instagram, il social network in cui appare maggiormente attiva. Clizia Incorvaia, da vera influencer, tiene i followers costantemente aggiornati in merito alle proprie vicissitudini, non mancando di condividere con loro dei momenti tratti dalla quotidianità.

Da poco, la modella è andata a convivere con il fidanzato, conosciuto un anno fa all’interno della casa del Grande Fratello. La loro storia, a distanza di tempo, si è consolidata sempre di più, a dispetto delle critiche e delle malelingue. Tuttavia, la bella Clizia non sembra mai risparmiarsi nei confronti dei fan. Nell’ultimo video pubblicato, la modella è una vera esplosione di sensualità.

Clizia Incorvaia, la sfilata che fa accorciare il vestito – VIDEO