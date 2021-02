Cristina Chiabotto: il pancione cresce, manca sempre meno FOTO

Cristina Chiabotto mostra il suo pancione e non vede l’ora di conoscere sua figlia, è già pronta ad accoglierla con un regalo bellissimo

Era il 2004 e Cristina Chiabotto si preparava a diventare la regina di bellezza, in quell’anno vinse infatti Miss Italia e aveva appena diciotto anni. Ne ha fatta di strada la giovane torinese che oggi si appresta a diventare una delle mamme più sexy. Proprio così, a un anno e mezzo dal matrimonio con l’imprenditore Marco Roscio, Cristina Chiabotto aspetta una bambina e non vede l’ora di conoscerla e abbracciarla.

Cristina Chiabotto: prima foto col pancione?

Manca sempre meno, ma l’annuncio di una gravidanza è arrivato da poco sui social dove l’ex Miss Italia ha pubblicato alcuni post con il pancione. La Chiabotto è molto attiva su Instagram ed ha un seguito di seicento mila follower. Oggi spunta la prima foto in cui si vedono bene le forme di una donna incinta. “Ti aspetto nel tuo angolo pieno d’amore” scrive su Instagram e si vede la carrozzina della piccola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)

Palloncini bianchi e rossi per festeggiare l’arrivo di un regalo per la baby. Molti fan sono curiosi sul nome, ma per il momento è ancora top secret. La Chiabotto con il pancione si mostra sorridente e piena di vita, naturale e semplice come sempre, è pronta per un nuovo inizio. La famiglia si allarga e lei giorno dopo giorno si fa sempre più donna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)

Chissà se la piccola sarà una Miss Italia del futuro? Intanto il web non vede l’ora di conoscerla.