Dayane Mello e i suoi fans nel mirino della comunità LGBT: bufera social. La concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere con quello che è accaduto negli ultimi giorni

Dayane Mello è una delle concorrenti più discusse di questa casa del Grande Fratello Vip. Durante il suo percorso, sono state spesso segnalate delle frasi omofobe che ha detto e che non sono mai state riprese durante le puntate. Si è sempre dimostrata molto diffidente verso chi pensava che tra lei e Rosalinda Cannavò ci fosse qualcosa in più dell’amicizia ed è per questo che ha spiazzato tutti, lunedì, quando ha deciso di dichiarare in una clip di essere innamorata di lei. Dopo la dichiarazione ha detto di non voler approfondire perché “ho mia figlia a casa che mi guarda“, frase che ha fatto molto discutere.

Dayane Mello non si dichiara ma il fandom la supporta e parla a nome di tutta la comunità LGBT. La comunità, però, si dissocia

Vi spiego la strumentalizzazione:

Lei non ne vuole parlare e non ha mai fatto un coming out pubblico come bisessuale, questo post del suo staff si chiama queerbaiting, ovvero utilizzare la sessualità per attrarre pubblico, ed è SBAGLIATO.#tzvip #gfvip pic.twitter.com/s8YniG4ZSO — Marti 🐍 (@dylanoanchor) February 25, 2021

A fine puntata Dayane ha mandato Rosalinda in nomination e per giustificarsi, ha detto ai suoi compagni che parlava di amore in amicizia. Nonostante ciò, il suo staff su Instagram ha cominciato a pubblicare bandiere bisessuali per identificarla e i suoi fans hanno deciso di far passare un aereo per ringraziarla a nome di tutta la comunità LGBT. Tanti si sono dissociati da questo aereo, raccontando le loro esperienze e ricordando tutte le cose che ha detto Dayane nel corso di questi mesi.

Sui social si sta consumando una vera e propria bufera: i fans di Dayane hanno sicuramente sbagliato a parlare a nome dell’intera comunità. L’aereo passerà ugualmente?