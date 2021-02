Daydreamer anticipazioni 26 febbraio: Sanem scopre una sconvolgente verità. Yigit è stanco di fingersi invalido con la ragazza che gli piace da oramai più di un anno

Per i telespettatori di Daydreamer c’è stato un colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato: la serie tv ha subito un salto temporale improvviso di un anno dal momento in cui Can e Sanem hanno deciso di lasciarsi per poi intraprendere due strade completamente separate. Can ha continuato ad andare in giro per il mondo mentre Sanem ha pubblicato il suo libro ed è diventata una scrittrice di grande successo.

Daydreamer anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio

Nell’episodio 127 rivediamo ancora una volta Yigit, l’editore di Sanem, che comincia ad essere davvero stanco all’idea di doverle mentire riguardo quello che gli è successo. Infatti non vuole più fingersi invalido al contrario di Huma, che continua a insistere nella speranza che Sanem possa innamorarsi di lui dopo un lungo anno di corteggiamento. Nel frattempo Aziz ha un inaspettato e piacevole incontro con il suo primo amore.

Stiamo parlando di Mihriban, la proprietaria del posto in cui al momento vivono insieme Sanem e Deniz. Cosa succederà?

