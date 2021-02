Detersivi fai da te con il bimby: gli ingredienti necessari per una pulizia efficace!

Detersivi fai da te con il bimby: ecco come creare un composto per pulire in modo efficace e super veloce.

Una delle spese più consistenti per la cura e la pulizia della casa è sicuramente quella che riguarda i detersivi. Tuttavia, potete far fronte a questo problema andando a creare dei detersivi fai da te che non hanno niente da invidiare a quelli presenti in commercio.

Può venirci in aiuto un altro oggetto che ormai è presente in quasi tutte le cucine della maggior parte degli italiani, ovvero il bimby. Infatti questo robot da cucina con cui si possono creare delle ottime pietanze può essere usato anche come ottimo alleato nella creazione di detersivi, completamente naturali e molto efficaci. In questo modo, oltre ad effettuare una scelta ecologica, andrete anche a risparmiare dal punto di vista economico. Dopo aver visto come far profumare i capi più a lungo, ecco come creare un detersivo fai da te.

Realizzare un detersivo fai da te

Con pochi ingredienti potete andare a creare velocemente un detersivo per i piatti davvero ottimo che non andrà a far rimpiangere quelli in commercio. Non vi resterà che procurarvi 4 limoni interi, 200 grammi di sale grosso, 100 ml di aceto bianco e 500 ml di acqua.

Dovete iniziare tagliando a pezzi ed eliminando i semi dai limoni. Mettete tutto nel boccale del bimby avendo cura di aggiungere anche i 200 grammi di sale grosso. Andate, poi, a frullare tutto per 20 secondi a velocità Turbo. Al termine andate ad aggiungere sia l’aceto che l’acqua e cuocete il tutto per 15 minuti ad una temperatura di 100 gradi centrigradi a velocità 2.

Una volta terminato questo procedimento, potete omogeneizzare il tutto per 20 secondi a velocità Turbo. A questo punto, avrete ottenuto il vostro detersivo per piatti e non dovrete far altro che andarlo a riporre, una volta raffreddato in un recipiente adeguato.

Con il bimby è molto semplice andare a creare un detersivo per pavimenti. In questo caso, andrete ad avere un prodotto che non presenta sostanze chimiche che possono essere dannose per il vostro corpo, causando allergie oppure delle irritazioni alla pelle o all’apparato respiratorio.

Per creare un detersivo fai da te non vi resta che procurarvi della soda, del sapone neutro in scaglie, del bicarbonato di sodio e delle gocce di olio essenziale. Andate a frullare il sapone in scaglie con il bimby e, poi, aggiungete tutti gli altri ingredienti e mescolate il tutto a velocità 5. Dopodiché potete andare a cuocere il tutto, anche a vapore se volete, e far raffreddare. Dopodiché, una volta che il liquido inizia a diventare cremoso, andate di nuovo a frullare e a mescolare il tutto per evitare la formazione i grumi. A questo punto avrete ottenuto un ottimo detersivo per il vostro pavimento.