Diletta Leotta paparazzata insieme a Daniele Battaglia. Poche ore dopo una cena romantica a casa sua. Ecco tutti i dettagli.

Diletta Leotta è stata pizzicata all’uscita della radio accanto al suo collega Daniele Battaglia. Qualche ora dopo, sui social, ha postato un video dove si vedeva una tavola imbandita con 4 posti. Quali saranno stati gli invitati?

Negli scatti insieme a Daniele Battaglia, Diletta Leotta indossa un giubbino di pelle nero, molto corto con tanto di jeans aderenti. Chiacchiera con il suo collega prima di ritornare a casa. Successivamente, una cena con tanto di candele romantiche e prelibatezze di ogni genere.

La storia d’amore di Diletta Leotta e Can Yaman

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)



La Leotta è al centro dei rumors per la sua relazione d’amore con l’attore Can Yaman. I due sembrano essere più affiatati che mai e sembrano intenzionati addirittura a prendere casa insieme. La bella conduttrice sportiva addirittura si fa accompagnare anche dal parrucchiere. Yaman attende che lei faccia la piega, mentre si scambiano sguardi complici.

Una storia, la loro, da spot pubblicitario. Per moltissimi i due hanno posato davanti ai flash per apparire più belli che mai a San Valentino. Altro che vero amore, alcuni pensano che si tratti soltanto di convenienza pubblicitaria.

Nel frattempo, però, non perdono mai occasione per mostrarsi affiatati. Il settimanale Chi li ha fotografati dal parrucchiere, mentre lei si fa la piega e lui la attende con pazienza, per uscire insieme a andare in hotel.

Secondo alcune indiscrezioni, quando lei è a Roma, i due si chiudono in camera per allontanare gli occhi indiscreti. Molto presto, però, dovrebbero trasferirsi in un nuovo nido d’amore. Secondo gli ultimi rumors, i due hanno trovato casa a Piazza Navona. Un appartamento nel centro storico, scelto anche grazie all’aiuto della suocera di Yaman.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli sulla storia d’amore che sta appassionando tutti.