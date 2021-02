Diletta Leotta, in jeans e canotta rosa fa venire i brividi: curve mostruose – FOTO

Diletta Leotta accende l’entusiasmo degli utenti social di Instagram e mette in mostra le sue curve: relax da brivido

La giornalista di DAZN, Diletta Leotta scalda i cuori degli appassionati di calcio e bellezza, durante una pausa di relax meritatissima. Da quando è tornata a celebrare la sua autentica bellezza sui social network, non ce n’è per nessuna tra le pretendenti al “trono”.

La lungodegenza dai riflettori social non l’è costata fortunatamente cara, anzi la giornalista è rientrata alla base con una novità che ha fatto immensamente piacere ai fan. Si tratta di una nuova “fiamma” tra gli attori protagonisti dell’epoca moderna, ovvero Can Yaman.

Con il turco sembra andare tutto a gonfie vele: sembra che tra i due la relazione sia nata già da tempo, mentre qualcuno parla già di gravidanza precoce. In attesa di novità sul caso maternità, lei ci sorprende come se fosse la prima volta sotto i riflettori, durante una sessione di “Buddy Fit”

Diletta Leotta stupisce tutti con uno scatto da capogiro su Instagram

Le dirette televisive di Diletta Leotta sono sempre un piacere per gli occhi annebbiati dalla commozione per tifosi e appassionati di bellezza. La giornalista, nonostante la lontanaza dai social si mostra sempre in forma smagliante, grazie alle sedute d’allenamento e rinnovamento del proprio benessere.

Stavolta la regina dello sport non ha lasciato nulla di intentato ai propri follower, letteralmente scatenati dinanzi alla sua incredibile bellezza. La giornalista di DAZN ha registrato un’ondata di likes dopo una performance di buddy fit, pomeridiano per effetto di una preparazione ad hoc, per il prossimo weekend della Serie A Tim.

In attesa di capire, dove la bordocampista sarà di scena, le attenzioni vengono rivolte tutte su un primo piano di fascino irresistibile. Diletta delizia gli occhi degli appassionati, indossando per l’occasione, jeans e maglietta aderente che non contiene lo “strapotere” delle curve, così mostruose e sporgenti da far venire i brividi lungo la schiena.

Insomma la Leotta ha vinto la sua sfida personale con le pretendenti di turno. Chissà cosa ci riserverà prossimamente. Restate sintonizzati!