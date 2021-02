Eleonora Boi in prova vestito, le curve affaticano i bottoni: incontenibile – FOTO

La giornalista sportiva, Eleonora Boi riscalda i battiti del cuore di ciascuno con una prova vestiti da brivido: che curve

Non c’è modo di descrivere la soddisfazione che in questo momento, la giornalista, Eleonora Boi prova, al cospetto di un ritorno in pista, ultra motivazionale. Laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali ha coronato il sogno di diventare una star del calcio professionistico nazionale, dopo il conseguimento del tesserino all’Ordine dei Giornalisti sardo.

Spesso tra lei e la Leotta si accende una rivalità che stuzzica entrambe a fare del proprio meglio. La professionista di DAZN sembra avere un passo in più in questo momento, anche se di tanto in tanto la sfida pone interrogativi tra i fan, su chi tra le due potrebbe spuntarla.

La Boi in questo periodo ha ripreso gli impegni in studio con “Occhi di Calcio”, il programma sportivo in onda tutti i giovedì su “Twitch”, in compagnia speciale di Monica Bertini e Jessica Tozzi

Eleonora Boi sorride alla vita in una nuova “veste” di bellezza

Tra le giornaliste sportive più in voga del momento c’è la splendida, Eleonora Boi, la regina assoluta del calcio, in onda tutte le settimane sulla piattaforma streamig di “Twitch“. Dopo un periodo di fermo professionale, anche lei come le colleghe di “reparto” ha ripreso ad amministrare la sua professione, “scollegata” dai monitor, per causa forza maggiore.

Prima di cimentarsi in una delle prime prestazioni post covid, eccola alle prese con un “servizio” di bellezza a cinque stelle. Eleonora si fionda in camerino e vi esce con un vestito nero e scollato che lascia tutti senza fiato.

Si tratta solo di una delle prove del “nove”, per una femminilità che ha tutta l’aria di tornare a dominare la scena in lungo e in largo. E chissà se un giorno potrà fronteggiare big bordocampiste del momento, come Diletta e Giorgia Rossi.

Nel frattempo accontentiamoci del suo sorriso smagliante e di un aspetto fisico stupefacente con curve “irrazionali” che spingono i bottoni del vestito ad allargarsi a più non posso, fuori dai binari.

Quel sorriso contagioso e smagliante è solo il preludio ad una grandezza sportiva che certamente avrà da recitare la sua parte, per la gioia incontenibile dei fan