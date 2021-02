L’Eredità, la professoressa SEXY conquista tutti: sul web è il delirio – FOTO

Si tratta di Sara Arfoui ed è un vero incanto. Ma chi è la professoressa de L’Eredità che sta facendo letteralmente impazzire tutti?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Arfaoui 🌙 (@sarabenamira)

Sara Arfoui nasce a Montebelluna, in provincia di Treviso, nel 1995 ma cresce a Nizza. I suoi genitori sono tunisini e la giovane Sara parla fluentemente tre lingue: arabo, francese e italiano.

La bellissima modella è oggi una delle professoresse de L’Eredità ed è stato impossibile non farsi rapire dal suo fascino e sensualità che la contraddistingue. Infatti ultimamente non si fa che parlare di lei sia per la sua bellezza che per la sua storia d’amore (vera o presunta?) con il ballerino Raimondo Todaro.

Per chi batte il cuore di Sara?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Arfaoui 🌙 (@sarabenamira)

Al bel siciliano infatti dopo la fine del suo matrimonio con la ballerina professionista di Amici Francesca Tocca con la quale ha anche una figlia, è stata attribuita una liaison con la conduttrice ed ex di Matteo Salvini, nonché sua allieva in Ballando con le stelle, Elisa Isoardi.

Dopo il programma però sembrerebbe che non ci sia stato un proseguimento della loro relazione e si è cominciato a parlare di un flirt di Raimondo proprio con la bellissima Sara anche se lui generalizzando ha chiarito: “Non ho alcuna storia, né con Sara né con altre ragazze. Se vado a prendere un caffè con un’amica mi affibbiano immediatamente una relazione. L’unica donna della mia vita è mia figlia Jasmine”.

Anche se stando ai fatti potrebbe sorgere il dubbio che non sia realmente così dato che spesso sono stati paparazzati insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Arfaoui 🌙 (@sarabenamira)

La bella Sara dal 2019 ad oggi fa parte del cast de L’Eredità e oggi con 366mila followers ha davvero conquistato tutti!