Floriana Messina, bomba sexy sul trono delle glorie, tra un pò esplode tutto – FOTO

Floriana Messina è una bomba sexy in fase esplosiva. Il vestitino non regge la devastante sensualità: che spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

La sexy giornalista di origine colombiana, Floriana Messina è entrata dritta nel cuore dei fan, che non hanno saputo resistere di fronte ad un fascino impetuoso, da “direttrice d’orchestra”. Una vera e propria “bomba” sexy accende l’entusiasmo dei fan a colpi di bellezza assoluta, guarnita di sensualità fino al collo.

Non si tratta di una novità per lei, da sempre in prima linea con il “ripasso” di un fisico devastante che a prima vista fa innamorare. La radio speaker del calcio Napoli ha sempre un quid in più rispetto alla folta concorrenza, con precedenti di stile, nel settore del ballo in “salsa” e “bachata”.

Insomma Floriana ha davvero tutto per far rimanere di stucco i suoi follower e come se non bastasse ha cancellato anche un passato ricco di insidie, presa d’assalto dalla critica per questioni di body shaming

LEGGI ANCHE —–> Karina Cascella pazzesca, l’abito glam esibisce un lato A da infarto – FOTO



Floriana Messina, si gonfia tutto: bellezza esplosiva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

LEGGI ANCHE —–> Diletta Leotta, in jeans e canotta fa venire i brividi: curve mostruose – FOTO

Floriana Messina, la giornalista super sexy del calcio Napoli, ma di origini sudamericane è sempre più attiva sui social network. All’indomani di un precedente discutibile da un punto di vista fisico, come dimostrato in occasione della partecipazione al Grande Fratello, ora sembra essersi ripresa alla grande.

Si tratta della sua più grande soddisfazione, trasmessa poi ai suoi ammiratori che restano semplicemente sbalorditi di fronte alla seduzione per antonomasia della Messina.

Lei è abituata a catturare le attenzioni delle telecamere, quando siede in tutto il suo splendore su quello sgabello, alto e slanciato ma mai troppo per lei che riesce da sè, ormai, a conquistare facilmente il “trono della gloria”.

Stavolta non è una questione professionale, ma di una situazione di relax, dove la Messina si sente ancor più a proprio agio. In particolare con quel vestitino bianco aderente sembra elasticizzarsi fino al limite, da rischiare di provocare un’esplosione di forme, mai vista finora.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Dalle gambe al seno, privo di reggiseno, Floriana ha battuto ancora una volta, la concorrenza spietata, generando un’ondata di consensi e approvazioni che l’hanno incoronata come Miss di bellezza dell’anno