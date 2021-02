Giulia De Lellis, avete visto la casa in cui vive? Stilosa come lei! – FOTO

La giovane influencer romana ha cambiato spesso città a soli 25 anni e oggi ha deciso di vivere a Milano sola o con il suo Carlo Gussalli Beretta?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis è nata a Pomezia, località di mare vicino Roma, dove ha vissuto in una villetta insieme ai suoi genitori e ai suoi fratelli.

Dopo l’esperienza vissuta a Uomini e donne a soli 19 anni, la bella Giulia ha deciso di trasferirsi a Verona, città in cui viveva il tronista Andrea Damante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

I due hanno scelto un piccolo nido d’amore al centro della romantica città di Romeo e Giulietta e hanno vissuto insieme lì finché la loro storia è finita a causa dei ripetuti tradimenti di lui.

A quel punto Giulia ha scelto una nuova casa sempre a Verona facendo comunque abitualmente ritorno a Roma, sua città del cuore.

L’ultimo lockdown Giulia l’ha voluto trascorrere nella nuova casa che ha comprato a Roma dove è andata a vivere anche la sua famiglia e al piano superiore nell’appartamento con un bellissimo attico è stata per due mesi in compagnia proprio del suo ex Andrea Damante con il quale ci fu un ritorno di fiamma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Dopo la quarantena e durante l’estate i due si sono trasferiti nella nuova casa del Dj veronese a Milano per poi lasciarsi nuovamente a settembre. La bella influencer infatti avrebbe conosciuto proprio durante le loro vacanze Carlo, l’amico di Andrea, e a quel punto ha lasciato il suo fidanzato per iniziare una nuova relazione con lui.

I due a distanza di mesi appaiono molto innamorati e legati e ora Giulia vive nella sua casa a Milano dove inizia a fare delle prove di convivenza con l’affascinante Carlo, rampollo della celebre famiglia produttore d’armi ed ex fidanzato di Dayane Mello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

LEGGI ANCHE —> Caterino Balivo, volete sapere che casa ha? Un design mai visto!

Uno stile firmato Giulia De Lellis

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

LEGGI ANCHE —> Mara Venier, volete sapere che casa ha? Spettacolo con vista su Roma- FOTO

Ma com’è il suo appartamento? Sicuramente pieno di stile! Purtroppo sono poche le foto che pubblica del suo gioiello, la maggior parte delle volte le riprende nelle storie di Ig.

Abbiamo tuttavia potuto notare un design semplice ed essenziale. Il suo marchio di fabbrica non può mancare e in salone sovrasta una grande luce a led fucsia che prende la forma del suo nome.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Chissà se in questo appartamento deciderà di trascorrere altri anni della sua vita o se presto farà il grande passo con il suo Carlo e si trasferirà in una casa più grande e ancora più chic?