Gomorra, il backstage e le foto della quinta stagione.

Finalmente ci siamo, Sky ha divulgato le prime immagini del set di “Gomorra”, una serie Sky Original prodotta da Cattleya in cooperazione con Beta Film. La serie è targata Roberto Saviano ed è giunta al finale della stagione.

Attesissimi i nuovi episodi della serie Gomorra, i primi cinque sono stati registrati sotto la direzione di Marco D’Amore conosciuto come Ciro l’Immortale. Le nuove vicende sono state scritte dagli head writer Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli, il gruppo di scrittura si completa con Valerio Cilio e Gianluca Leoncini.

Quest’ultima stagione (le cui riprese termineranno a maggio) andrà in onda su Sky e Now tv, le prime immagini rilasciate da Sky rivelano il ritorno di una delle colonne portanti della serie, Salvatore Esposito che interpreta Genny Savastano dove alla fine della quarta stagione venne obbligato alla latitanza in un bunker. Rivedremo nuovamente Arturo Muselli nei panni di Enzo Sangue Blu e Ivana Lotito in quelli di Azzurra Avitabile, moglie di Genny. Grande ritorno anche di Marco D’Amore nei panni di Ciro l’Immortale.

Come sarà il finale di stagione?

Napoli è indebolita dallo scontro tra Levante e Patrizia, Genny ha rinunciato al suo sogno (vivere una vita normale) ed è costretto a rimettersi in gioco. Purtroppo non è più così semplice poiché ricercato dalla polizia è obbligato a vivere “sotto terra” in un bunker senza Azzurra e Pietrino.

L’unico alleato di Genny rimane il misterioso boss di Ponticelli, O’ Maestrale. La guerra è sempre più vicina, ma non è ancora detta l’ultima parola, Ciro l’Immortale è vivo in Lettonia. Per Genny cambia tutto.