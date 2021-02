Isabella Rossellini racconta la vita in campagna e l’amore per le sue galline. La FOTO ruba il cuore

Nuova vita per l’attrice Isabella Rossellini che ora vive nella campagna vicino New York e ha aperto una fattoria didattica immersa nel verde

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Rossellini (@isabellarossellini)

Isabella Rossellini è stata una modella e attrice di grande successo negli anni Sessanta e Settanta, ma da qualche anno ha deciso di cambiare decisamente vita e darsi alla vita rupestre immersa tra il verde e gli animali della periferia newyorkese.

Forse una scelta non condivisa da tutti, ma che lei invece vive in profonda simbiosi con ciò che l’attornia e con le poche persone che le stanno vicino. Ha un rapporto molto stretto con le sue galline, tanto da averci scritto anche un libro, “Le mie galline ed io”.

Nella sua farm newyorchese si occupa anche dell’allevamento di galli ed api, anatre e pecore, ed è impegnata nella produzione di ortaggi, venduti poi al mercato contadino del piccolo paese in cui vive.

LEGGI ANCHE -> Valentina Ferragni, lo spacco vertiginoso della gonna sale malizioso. Stupenda per Prada – FOTO

Isabella Rossellini, bellissimo l’abbraccio con la gallina Red

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Rossellini (@isabellarossellini)

LEGGI ANCHE -> Karina Cascella, ai fornelli con stile: l’intimo trasparente fa vedere tutto. Che spettacolo – FOTO

Solo qualche anno fa Isabella intervistata raccontava la sua scelta di vita così anticonformista: “Ho cominciato ad interessarmi al mondo delle galline qualche anno fa. Vivo in campagna, a circa 100 km da New York e la mia vicina di casa, una costruttrice che aveva comprato un terreno di circa 20 ettari, un giorno mi chiama dicendomi ‘Perché non lo compri tu questo terreno?’ In quel preciso istante le sue parole mi hanno fatto riflettere e di lì ho capito che avrei potuto accettare la sua proposta e aprire una fattoria tutta mia”.

Una scelta che però ora la Rossellini, sposata con Jon Wiedmann e due figli, Elettra e Roberto, non rimpiange in alcuno modo. Tanti sacrifici affrontati ma sicuramente è una cosa che farebbe ancora senza esitazione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Rossellini (@isabellarossellini)

La sua felicità è dimostrata nell’ultimo scatto che ha postato sulla sua pagina Instagram che la ritrae con in braccio Red, una delle sue galline preferite. La vediamo sorridente come non mai, gli occhi pieni di luce e tanta serenità contagiosa che regala a chi la osserva.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE