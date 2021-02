Isola dei famosi 2021, le opinioniste saranno: Lamborghini e Zanicchi

Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi saranno le nuove opinioniste del programma “L’Isola dei Famosi” 2021, edizione che sarà condotta da Ilary Blasi. La Lamborghini e la Zanicchi daranno del filo da torcere alla Blasi?

Spiritose, spumeggianti, raggianti e simpatiche, questi sono alcuni degli aggettivi con i quali è possibile definire Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi, prossime opinioniste dell’Isola dei Famosi. Le due donne domani saranno ospiti di Verissimo e renderanno nota la loro partecipazione al programma.

Elettra si ritiene euforica per questa nuova avventura, si definisce carica come una balestra e spera che la gente possa trascorrere qualche ora di allegria.

Anche Iva si mostra entusiasta, quello che più apprezza è il fatto che i concorrenti saranno liberi e al sole, in questo momento difficile. Un appezzamento per la Lamborghini non manca, Iva dice: “Siamo una bella coppia, è una ragazza vera e spontanea”. Infine conclude con una promessa: ” Se Ilary vorrà prometto che, dopo qualche lezione, alla prima puntata io ed Elettra twerkeremo insieme”.

LEGGI ANCHE —–> Isola dei famosi: cosa succederà nella prima puntata (ANTICIPAZIONI)

Chi parteciperà all’Isola dei Famosi 2021?

LEGGI ANCHE—-> Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi: l’eremita che condiziona la partecipazione

Il programma inizierà il 12 marzo, al timone abbiamo la bravissima Ilary Blasi e l’inviato Massimiliano Rosolino. In studio le due opinioniste Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi. Saranno previsti due appuntamenti settimanali su Canale 5.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il cast completo dell’isola è:

Elisa Isoardi, Angela Melillo, Drusilla Gucci, Carolina Stramare, Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Simone Paciello e Beppe Braida. E ancora: Visconte Guglielmotti, Akash Kumar, Roberto Ciufoli e Brando Giorgi. Francesca Lodo, Valentina Persia, Vera Gemma e Daniela Martani.