Juliana Moreira è meravigliosa come sempre: la brasiliana ha condiviso uno scatto allo specchio sbalorditivo.

Juliana Moreira è una modella e showgirl amatissima dal pubblico italiano. La brasiliana è seguitissima sui social network: il suo account vanta 743mila followers. La nativa di San Paolo, dopo aver debuttato nel mondo televisivo brasiliano, si è trasferita in Italia nel 2005. La classe 1982 ha raggiunto la notorietà partecipando a programmi come ‘Cultura Moderna’, ‘Paperissima’ e ‘Matricole & Meteore’.

Juliana ama postare sui social scatti favolosi in cui mette in mostra la sua bellezza e la sua avvenenza. L’ultimo post apparso in rete ha fatto velocemente il pieno di likes e commenti. La brasiliana, allo specchio, è una bellezza incredibile.

Juliana Moreira, scatto allo specchio: bellissima

Juliana, poco fa, ha deliziato la sua platea di seguaci condividendo una foto pazzesca. La brasiliana è davanti allo specchio è sfodera un sorriso abbagliante. La luminosità del suo viso è disarmante mentre la sua bocca è decisamente irresistibile. La sensualità della nativa di San Paolo non è quantificabile.

“Ragazzi condivido con voi la mia beauty routine. Voi che fate”, ha scritto nella didascalia chiedendo ai followers i prodotti che usano. La showgirl ha sponsorizzato anche alcuni prodotti che utilizza per la pelle.

La Moreira, qualche giorno fa, ha bloccato Instagram con una fotografia stupenda in cui indossava un costumino striminzito che metteva in risalto le sue forme da capogiro. Il fisico della brasiliana ha letteralmente mandato in orbita gli innumerevoli ammiratori.