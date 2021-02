Karina Cascella, ai fornelli con stile: l’intimo trasparente fa vedere tutto. Che spettacolo – FOTO

Nuovo scatto davvero provocante per Karina Cascella che si palesa in lingerie trasparente per uno shooting fotografico nel suo ristorante

In un momento davvero poco rassicurante per l’Italia, l’opinionista di Canale Cinque, Karina Cascella, ha deciso di lasciare momentaneamente la sua attività a fianco di Barbara D’Urso e aprire a Bergamo, uno dei centri del focolaio Covid, il suo ristorante.

Come abbiamo avuto modo di vedere nelle immagini video fornite a Pomeriggio Cinque, si tratta di un ristorante dove di cucina carne argentina, un’emozione fortissima per lei che ha investito molti mesi e sacrifici nel progetto.

Karina Cascella colpisce al cuore: nel suo nuovo ristorante conquista per le trasparenze

“La verità è che voglio imparare a fare di tutto e di più al Matambre. Come cameriera sono già bravina 🤪Ma il nostro chef @langoneg71 sa già che voglio scoprire tutti i suoi segreti e farne tesoro😍 Sono emozionata, e so che il periodo è brutto e difficile. Seguiremo scrupolosamente le regole. Quando ci toccherà̀ chiudere, chiuderemo. Quando si potrà lavorare saremo lì ad accogliervi! Non ci hanno purtroppo dato una data per la fine di questa pandemia, ma da qualche parte bisogna pur ricominciare no? E quindi vi do la buonanotte così🥰”

Parla in modo sereno Karina che da dietro i fornelli accoglie gli ospiti del suo nuovo hotel a Bergamo con trasparenze vertiginose. Pizzo leggero rosa cipria che le copre il corpetto del bustino, il seno sporge prepotente e anche la gonna a tubino, è fasciata da una provocante vedo non vedo sul fianco.

Karina si è mostrata in una versione inedita di sé stessa, uno shooting fotografico che ha catturato non pochi fan dell’opinionista, ben 12mila in poche e commenti a dir poco esplosivi per lei.

