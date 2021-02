Lady Gaga: in fin di vita il dog sitter, rapiti i suoi cani. La ricompensa da capogiro

Lady Gaga. Il dog sitter della famosissima pop star è stato aggredito. Attualmente lotta tra la via e la morte. Rapiti i cani della cantante

La pop star Lady Gaga è finita sulle pagine di cronaca di tutto il mondo, stavolta non grazie all’uscita di un’ultima fatica musicale ma a causa di un fatto increscioso accaduto al suo dog sitter che adesso lotta tra la vita e la morte.

Ryan Fischer, 30 anni, è stato colto di sopresa e aggredito poco prima delle ore 22, fuori dalla sua casa sulla Sierra Bonita Avenue di West Hollywood mentre stava lavorando. Aveva in affido momentaneamente i cani di Lady Gaga (Koji, Miss Asia e Gustav) di razza bulldog francese. L’uomo è stato raggiunto in pieno petto da quattro colpi di arma da fuoco. Le sue condizioni sono gravissime. Due dei cani (Koji e Miss Asia) sono stati rapiti. Il terzo è riuscito a scappare ed è stato ritrovato successivamente.

Lady Gaga: lo shock per l’aggressione al dog sitter. Ricompensa per il ritrovamento dei cani

Al momento dell’aggressione ai danni del suo dog sitter, Lady Gaga si trovava a Roma. Sta girando in queste ore nella capitale italiana il film Gucci, per la regia di Ridley Scott, basato sull’omicidio di Maurizio Gucci. La popstar torna al cinema dopo A star is born. Suo il ruolo di Patrizia Reggiani, condannata come mandante dell’omicidio del marito.

E’ disposta a offrire la cifra stellare di 500.000 dollari a chiunque le riporterà i suoi amatissimi cani. Non è ancora chiaro se fossero davvero Koji e Gustav l’obiettivo dei sequestratori in quanto di proprietà della celebre performer, o per il semplice fatto di essere dei french bulldog, razza particolarmente ambita che può raggiungere 10mila dollari di valore per esemplare.

