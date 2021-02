Le Donatella in versione teenagers sono una bomba: il loro ultimo VIDEO è virale

Le Donatella lanciano il loro ultimo video che diventa subito virale, le gemelline della TV raccontano la loro vita scolastica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

I video de Le Donatella diventano subito virali, come l’ultimo che hanno proposto che risale a circa due ora fa. In versione teenagers sono davvero una delizia, le gemelle infatti sono vestite casual e sotto forma di stacchetto musicale rispondono alle domande inerenti alla loro vita scolastica, dai voti a scuola all’atteggiamento tipico dell’adolescenza. Lo stile è molto adatto per rappresentare questa fase della vita: Giulia con un felpone color salmone che funge da abito e codine, Silvia opta per una felpa corta verde neon ed una gonna in denim a vita alta. Il tema del contest del giorno è: E voi che adolescenti siete / siete stati. Quasi 100 mila visualizzazioni e boom di risposta dei fans, anche stavolta le bellissime sorelle hanno fatto centro.

Le Donatella: Giulia Provvedi svestita, mai vista così

