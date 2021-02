Levante genera il “caos” su Instagram, sguardo penetrante: elettrica – FOTO

Levante ha pubblicato una foto su Instagram in cui si mette in luce con una giacca sportiva, blu elettrica. Lo sguardo non mente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

La bella e affascinante cantante, Levante raccoglie il massimo dei consensi su Instagram per aver dato ancora nell’occhio con la sua delicatissima bellezza. La cantautrice siciliana è entrata in orbita preferenziale con i suoi scatti pieni di emozione e passione.

Grazie alla sua verve di inventrice ed esploratrice di idee filosofiche è riuscita a conquistare il cuore dei follower, che non smettono per un attimo di cercarla. Conosciuta con lo pseudonimo di Claudia Lagona, Levante vanta di un bagaglio di esperienze musicali che hanno ottenuto il massimo dei consensi sia su YouTube che su Spotify.

Basta risalire alle sue opere orecchiabili in tutti i sensi, come Vertigine e Tikibombom, per concepire l’effetto a propulsione che ha generato in giro tra la gente

LEGGI ANCHE —–> Karina Cascella pazzesca, l’abito glam esibisce un lato A da infarto – FOTO

Levante, la foto dal basso con effetto “antieroico”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

LEGGI ANCHE —–> Mercedesz Henger divina, in primo piano mostra il meglio e Instagram impazzisce – FOTO



Mai come stavolta la passione sconfinata nel mondo dello sport ha colpito anche la cantante di origini siciliane, Levante, in attesa di rimettersi in gioco con la sua passione per la musica.

Per oggi accontentatevi di lei, al centro dell’attenzione davanti al personal computer e alle prese con l’adrenalina che ha spinto i “Dodgers” al meritato successo. La squadra di baseball della Major League Baseball è per lei, una seconda “pelle”.

Da quì, il caos più totale e l’adrenalina di un personaggio che difficilmente esterna le emozioni, figuriamoci per quelle da stadio. Nella giornata di ieri si è seduta comodamente davanti alla tv per seguire la sua incondizionata passione.

All’indomani della schiacciante vittoria, Levante ha pensato bene di pubblicare su Instagram tutta la soddisfazione che le ha regalato la squadra del suo cuore. Uno scatto in primissimo piano, che lei definisce “antieroico“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

I follower si sono fatti tentare dalla sua splendida e delicata bellezza e da uno sguardo ultra penetrante che vi fa innamorare al primo colpo. La giacca ad effetto a colori, blu elettrica ha generato il caos nel cuore emozionato dei follower che hanno esultato per lei e con lei