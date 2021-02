Ludmilla Radchenko, il rossetto esalta le sue labbra: bellissima – FOTO

Ludmilla Radchenko ha condiviso uno scatto molto particolare: la sua bellezza illumina il mondo dei social.

Ludmilla Radchenko è una modella ed attrice nata in Russia. La nativa di Omsk, nel 1997, venne eletta ‘Miss Fascino’ al concorso ‘Miss Russia’. Giunta in Italia, la classe 1978 esordì nella nostra televisione facendo uno spot durante la trasmissione ‘Paperissima’. Nella sua carriera, la 42enne è stata ballerina per ‘La sai l’ultima?’, letterina per ‘Passaparola’, concorrente per ‘La talpa’ (eliminata in semifinale nell’edizione del 2005).

Ludmilla è particolarmente attiva sui social network: il suo account vanta ben 134mila followers. La modella, ogni giorno, delizia i suoi ammiratori con scatti favolosi in cui mette in mostra la sua incredibile bellezza. La russa, poco fa, ha postato una foto decisamente incantevole in cui indossa un rossetto che mette in risalto le sue labbra.

Ludmilla Radchenko, rossetto super e labbra in evidenza: bellissima

Ludmilla, poco fa, ha condiviso online una foto alquanto particolare. La modella e attrice è comodamente seduta su un “pouf” decisamente particolare e mostra ai followers alcuni design. Il rossetto di colore rosso mette in risalto le sue magnifiche labbra. La nativa di Omsk è dotata di una bellezza straordinaria.

“Ecco il mio pouff gigante di design!! Il lattonepop serve per appoggiare le cose..e io ci appoggio le ciapette!!”, ha scritto nella didascalia. Il post ha già collezionato più di 150 cuoricini in meno di un’ora.

Ludmilla, qualche giorno fa, condivise una foto meravigliosa in cui sfoderava un outfit sbalorditivo.