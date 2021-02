Mara Venier attrice: il debutto al cinema con tre comici di spessore, ricordate? FOTO

Zia Mara Venier ha recitato con alcuni grandi attori della tv italiana, il debutto nel 1973 con “Diario di un italiano”. Per lei però si prospetta forse una nuova avventura al cinema

Forse non tutti sanno ma la carriera di Mara Venier è iniziata quando lei era giovanissima. Classe 1950 e veneziana doc, Mara a soli 17 anni, infatti, rimane incinta di Francesco Ferraccini e nel 1971, prima si sposa e poi si trasferisce a Roma con lui. Ben presto parte in lei l’idea di provare a calcare la vita nel cinema, influenzata anche dalla vicinanza a Cinecittà e dal clima culturale che in quegli anni si respirava.

Sul grande schermo la vediamo subito pochi anni dopo, nel 1973 dove Sergio Capogna la sceglie per il suo film “Diario di un Italiano” nel quale ha girato anche una scena di nudo integrale e ha continuato la sua strada nel cinema recitando con tanti attori, tra i quali Renato Pozzetto, Lino Banfi e Christian de Sica.

Varie comparse e ruoli più o meno importanti per lei ma nel 1998 decide di cambiare strada e di focalizzarsi sulla conduzione televisiva, sua vera vocazione.

Mara Venier e il debutto al cinema

Mara Venier ha all’attivo la partecipazione in ben 21 pellicole, alcune più impegnate, altre molto più divertenti come i Cinepanettoni che tanto hanno divertito gli anni scorsi. L’abbiamo vista in “Cattivi pensieri” con Ugo Tognazzi nel 1976, “Delitti e profumi” e “Testa o croce” con il suo compagno di allora Gerry Calà, ma come detto, anche vicina a Renato Pozzetto, Lino Banfi e Christian de Sica.

Proprio con quest’ultimo è stata al fianco per le riprese di “Paparazzi” nel 1998 e “Vacanze di Natale a Cortina” con la regia di Neri Parenti nel 2011. Sono state due esperienze che hanno divertito molto la zia di Domenica In, ma che hanno anche chiuso la sua attività come attrice.

Secondo però il settimanale “Oggi”, Mara starebbe meditando alla proposta di una nuova partecipazione sul grande schermo proprio grazie alla richiesta fattale dall’amico Ferzan Ozpetek. Il regista de “Le fate ignoranti” la vorrebbe infatti in un ruolo da protagonista nel suo prossimo film. Attendiamo conferme o smentite direttamente dalla diretta interessata per questo suo rientro al cinema.