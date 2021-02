Mara Venier, conoscete chi è la figlia? L’abbiamo vista in passato in molti programmi di televisione, oggi è una splendida mamma

Mara Venier, è per tutti noi la Zia Nazionale, che con la sua verve ironica e scherzosa si è fatta amare negli anni con i tanti programmi di successo ai quali ha partecipato e non per ultimo la sua rinnovata Domenica In che fa sempre ascolti altissimi e che lei in questo anno difficile non ha mai abbandonato.

Ma sapete che la grande Mara, che ha da poco spento 70 candeline, è già nonna? È stata sua figlia a regalarle questa gioia. La bionda conduttrice ha infatti una figlia, Elisabetta Ferracini, nata dalla storia d’amore della Venier con l’attore Francesco Ferracini.

Ve la ricordate? Anche lei l’abbiamo vista nel mondo dello spettacolo e della tv quando era più giovane, un ambiente nel quale del resto è cresciuta fin da piccolina con mamma e papà come addetti ai lavori. E così anche lei da grande ne ha fatto parte.

Mara Venier, eco chi è la figlia Elisabetta Ferracini

Elisabetta Ferracini ha seguito le orme di mamma Mara Venier e papà Francesco. L’abbiamo vista nei panni di conduttrice e attrice. È negli anni Novanta che ha debuttato nel mondo della spettacolo, tra conduzione e fiction, raggiungendo la popolarità alla conduzione del programma per ragazzi della Rai, Solletico, diventando così un volto di riferimento per il pubblico giovane, rimanendone al timone per tre edizioni consecutive, dal 1994 al 1997.

Abbiamo visto la figlia di Mara Venier anche come attrice, nel 1991 nella serie televisiva “Chiara e gli altri” e nella fiction “Italia chiamò”. Come conduttrice ha esordito addirittura al fianco di Pippo Baudo, su Rai 1, con “Tutti a casa” e Sanremo Giovani.

Per lei anche la conduzione dello Zecchino d’Oro con Cino Tortorella arrivando fino a Domenica In, seguendo la strada di mamma Mara, come co-conduttrice.

Negli anni Duemila si è dedicata molto allo sport conducendo “Terzo Tempo – Champions League” ed i collegamenti esterni di “Quelli che il calcio”. Più di recente è tornata alla fiction con “Un caso di coscienza 5” anche se in generale si è allontanata negli ultimi anni dalla televisione dedicandosi alla sua famiglia, al suo bambino che ha reso Mara una felicissima nonna.