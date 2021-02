Mara Venier e la chiamata di Berlusconi nel 1994: la risposta della “zia”

Mara Venier. Silvio Berlusconi le fece una proposta allettante in concomitanza con la sua decisione di entrare in politica. Cosa ha risposto la presentatrice tv

Il volto di Mara Venier è sicuramente uno dei più amati e familiari della televisione nostrana. La sua è una carriera duratura e sfavillante, premiata dagli italiani che, anno dopo anno, la eleggono regina dello share. Il suo talento, la simpatia coinvolgente, la capacità straordinaria d’intrattenere e informare non sono mai state messe in discussione. Ha trovato convalida, purtroppo, la notizia che la sua avventura a Domenica In si concluderà alla fine della stagione 2021. Il “contenitore” della domenica pomeriggio di Rai Uno l’ha vista al timone in diverse edizioni, facendo di lei un pilastro portante.

Ha condotto in passato programmi cult come Luna park, L’anno che verrà, Il Castello, Fantastica Italiana, ecc. Vi immaginereste Mara Venier in una veste diversa da quella che occupa attualmente? C’è chi le ha proposto un ruolo di prestigio, aprendole le porte della politica.

Mara Venier. L’ offerta incredibile di Silvio Berlusconi

Durante la sua discesa in campo politico, Silvio Berlusconi si è avvalso della fama e della fiducia che potessero ispirare personaggi celebri e rassicuranti del mondo dello spettacolo. Ricordiamo, per esempio, la presentatrice Gabriella Carlucci, che si unì a Forza Italia nel 1994. Anche Iva Zanicchi affiancò l’ex premier, candidandosi in qualità di eurodeputata.

Un’offerta molto allettante fu fatta anche a Mara Venier nel 1994. Berlusconi le propose di aggiungersi alle fila del centrodestra, presentandosi come futuro sindaco di Venezia. Il ruolo era certamente di prestigio ma la presentatrice rifiutò, non sentendosi sufficientemente preparata.

La Venier è una professionista inarrestabile. Nemmeno la pandemia da Coronavirus e gravi impedimenti personali, l’hanno tenuta lontana dal suo lavoro. Il Covid19 ha segnato un cambio repentino di programmazione di Domenica In; un incidente casalingo le ha causato la frattura della gamba costringendola all’immobilità. Anche in quel momento, stacanovista, “non ha abbandonato la nave.” Indiscutibilmente, la sua disciplina le fa onore e alla “res publica” italiana servono uomini e donne con tale tempra.

Tuttavia, è anche incomiabile la sua onestà intellettuale che l’ha spinta a proseguire la carriera che meglio si adattava alle sue capacità. Nel tempo, abbiamo potuto vedere, che tale scelta l’ha decisamente premiata.