Mara Venier è l’immagine della felicità grazie ad uno dei “pomeriggi più belli” – FOTO

Mara Venier grazie ad una foto pubblicata sui social ha regalato ai suoi tanti ammiratori la vera immagine della gioia

Mara Venier è una della presentatrici più apprezzate e soprattutto amate della televisione italiana. I suoi tantissimi ammiratori che la seguono grazie al suo profilo Instagram hanno avuto l’occasione, attraverso l’ultimo scatto pubblicato dalla conduttrice, di ritrovarsi di fronte un’immagine piena di gioia. E non potrebbe essere altrimenti visto la dolcissima compagnia che la Venier si è concessa per questo scatto. Insieme a lei infatti c’è il suo bellissimo nipotino Laio che le permette di trascorrere, come la stessa Mara ha precisato nella didascalia, uno di quei “pomeriggi belli“. L’orgogliosa nonna e il tenero nipotino sono seduti su dei gradini e mentre Mara, rigorosamente con la mascherina, ha il braccio alzato con in mano qualcosa il piccolo guarda appunto verso l’alto. Nonostante il viso sia coperta dalla mascherina e dagli occhiali da sole è impossibile non notare la gioia per questo pomeriggio in famiglia.

Mara Venier scatenata contro le fake news