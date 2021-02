Matilde Brandi, in tenuta sportiva è ancora più seducente – FOTO

La Showgirl Matilde Brandi è una bellezza stratosferica senza età: l’outfit sportivo esalta ancora di più il suo fascino

Matilde Brandi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ultimamente ha fatto molto parlare di sé per la fine del rapporto con il compagno, durato 17 anni. Nel salotto di Barbara D’Urso ha dichiarato che Marco Costantini non avrebbe accettato di buon grado la decisione di partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini. In seguito alla sua eliminazione avvenuta a metà ottobre, ritornata a casa ha trovato il compagno in evidente freddezza. Sempre a Domenica Live ha confessato che solo un paio di giorni dopo, l’ha lasciata attraverso un sms, causandole un dolore davvero intenso. Ma il tempo sta guarendo le ferite, facendole ritrovare la serenità.

LEGGI ANCHE -> Adriana Volpe. Parola all’ ex marito: “Quello che ha detto non è vero”

Matilde Brandi sporty e sexy su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

LEGGI ANCHE -> Pamela Prati è pazzesca, calze a rete e un fisico da ragazzina: che invidia! – VIDEO

Attrice teatrale, ballerina, conduttrice televisiva, Matilde Brandi ha conquistato diversi successi nella sua carriera e tanta popolarità. Per un periodo si è allontana dalle scene dello spettacolo per stare vicino alle sue splendide figlie, con le quali spesso si fa ritrarre nelle occasioni importanti, condividendo gli scatti con i fan.

La ex inquilina del GF Vip è infatti molto attiva sui social e su Instagram vanta 454 mila followers, che fa sognare con le immagini postate della sua magnifica bellezza. L’ultima ne è un esempio lampante, la showgirl ha condiviso una diapositiva che lascia davvero senza parole.

Nell’outfit più sobrio e sportivo, emerge prepotentemente tutto il suo fascino, ammaliando completamente lo spettatore. Felpa arancione, leggings stellato, sneakers bianche: non potrebbe essere più semplice e bella di così. Tutta l’attenzione viene catalizzata dal viso, incorniciato e dai lisci capelli biondi, dove lo sguardo magnetico regna sovrano per sedurre inesorabilmente: stupenda.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La pelle è luminosa e sana, le labbra perfette accennano un sorriso, e in pochi minuti è tripudio di like. Fashion addicted, Matilde Brandi è puro carisma e gioia per gli occhi.