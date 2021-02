Mercedesz Henger divina, in primo piano mostra il meglio e Instagram impazzisce – FOTO

Mercedesz Henger incanta la grande folla dei suoi ammiratori social pubblicando uno scatto capace di arrivare dritto al cuore

La bellezza è scritta nel suo dna ed è anche grazie a questo che Mercedesz Henger riesce a lasciare migliaia di persona a bocca aperta in adorante contemplazione. La bellissima modella infatti con gli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram è riuscita a regalare un istante di luce capace di scaldare il cuore. Mercedesz si mostra infatti con un abitino stretto che le fascia perfettamente le curve generose del meraviglioso corpo. Appoggiata su un tavolo mette in rilievo la scollatura da cui il meraviglioso décolleté fa capolino per la gioia dei follower. Capelli legati in una coda alta e trucco leggero incorniciano la bellezza del suo sorriso luminoso che riesce a travolgere come un’onda in piena. La gioia di regalarsi ai suoi ammiratori che emanano i suoi splendidi occhi infine completano il dono meraviglioso che i fan riescono a godere.

Mercedesz Henger in conflitto con mamma Eva