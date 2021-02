Meteo, le previsioni di oggi venerdì 26 febbraio, il VIDEO

Meteo: oggi è l’ultimo giorno di questo anticipo di primavera, nel weekend il tempo cambia e arriva l’aria più fredda su tutto lo Stivale

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, venerdì 26 febbraio, ci indicano una chiusura del mese di febbraio in stile primaverile. Come anticipato negli altri giorni oggi sarà ancora una giornata di bel tempo su tutta l’Italia.

Giornata con cielo sereno e temperature miti, tipiche della primavera praticamente ovunque, con zone come Sicilia, Sardegna, alcune città della Toscana che arriveranno a sfiorare anche i 23°C. In mattinata ci saranno un po’ di nebbie sparse nel basso Piemonte, in Emilia-Romagna e nel basso Veneto che andranno però via via a scemare.

Un caldo che non avrà lunga vita però. Nel weekend infatti tutto lo Stivale dovrà prepararsi ad accogliere dell’aria più fredda che arriva dai Balcani che porterà ad un generale abbassamento delle temperature.

Meteo, la situazione cambia nel week end

Situazione da attenzionare dunque quella di sabato 27 e domenica 28 febbraio in quanto il meteo cambierà rispetto ai giorni precedenti. Nelle prime ore di domani, infatti, si presenteranno già delle foschie e delle nebbie in Val Padana, cielo coperto da nuvole, a tratti anche compatte, su tutte le zone costiere del Nordest e sul versante tirrenico del Belpaese.

Via via questi addensamenti scemeranno e tornerà il sole, come nel resto del Paese con temperature piacevoli, arrivando intorno ai 15/16°C. Situazione abbastanza stabile ancora fino alla sera quando potrebbe cadere un po’ di pioggia sulle Alpi e portare un po’ di neve oltre i 1500 metri.

Domenica poi la svolta. Sarà la giornata in cui arriverà un po’ di aria fredda dai Balcani che via via si farà sempre più intensa con un abbassamento delle temperature soprattutto al Centro-Nord, in particolare sulle zone adriatiche. Nuvole soprattutto a Nordovest con il rischio di piogge.